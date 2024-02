O setor da construção civil está na expectativa para um ano promissor na área em 2024. Na cidade de Campina Grande, cerca de 250 construtoras estão em atividade e, de acordo com o presidente do Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado da Paraíba (Sinduscon-PB), Lamartine Alves, há uma sinalização de recursos para alavancar a categoria.

Durante entrevista ao Jornal da Manhã (Rádio Caturité FM), nesta quinta-feira (1º), Lamartine disse que o governo federal deve liberar mais de R$ 200 milhões para a construção civil.

Ele também falou sobre o custo da construção, a escassez de mão de obra e aumento nos valores dos materiais.

– A perspectiva é muito boa. Estamos na expectativa de liberação de recursos do governo federal. Este ano deve ter recorde de recursos com R$ 230 milhões, porém precisamos colocar isso em prática. Existem em Campina cerca de 250 construtoras em atividade. No pós-pandemia houve uma escassez e quando voltou subiu muito o valor do material de construção. O aço, cimento, tinta e a mão de obra especializada também estão escassos e isso influencia no custo – salientou.

