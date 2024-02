Senador: governo vai perder novamente no plenário

O senador paraibano Efraim Filho, líder do União Brasil no Senado, disse ao ´Estadão´ que a decisão política sobre a medida provisória que prevê a reoneração gradual dos setores englobados pela desoneração da folha de pagamento, já está tomada e prevalecerá o que foi aprovado pelo Congresso.



“O grande ruído nessa relação entre governo e Congresso foi mais do que o conteúdo da proposta, foi a forma encontrada para enviar. A medida provisória foi encarada como uma imposição de agenda na qual o governo já demonstrou que não tem votos para sustentar em plenário”, frisou Efraim.

No final do ano passado o Congresso Nacional aprovou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores econômicos (até 2027), e no começo deste ano o governo editou uma medida provisória para a ´reoneração´ gradual dos mesmos setores.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

