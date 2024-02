Um tema que sempre chama a atenção dos estudiosos, economistas, mídia e da população que entende do assunto, é o déficit orçamentário do país e como ele impacta na gestão governamental e no futuro do Brasil.

Para entender melhor o assunto, o economista e professor Jhonatan Brito, do quadro “O Bê-a-bá da Economia”, que vai ao ar na Rádio Caturité FM, explicou aos ouvintes do Jornal da Manhã o que é a dívida pública e por que ela aumentou no último ano.

Conforme Jhonatan, a atual gestão, ao assumir o comando do país, precisou reorganizar a casa e encontrou muitas dívidas. Com o aumento dos gastos, veio também o aumento da dívida.

– Houve um déficit significativo, no entanto, era algo que estava previsto, calculado através da aprovação da Lei Orçamentária (LOA), ninguém foi pego de surpresa, pois o atual governo ao assumir foi tentar organizar a casa e para organizar a casa é preciso gastar. Ficou uma dívida pública de um governo para o outro que o governo atual poderia ter postergado como pagamentos atrasados, mas optou-se por não fazer isso e reorganizar a casa, consequentemente aumentou o gasto público – frisou.

