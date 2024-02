O empresário Lamartine Alves é o novo presidente do Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado da Paraíba (Siduscon- PB).

Recentemente empossado, Lamartine ressaltou a importância da alternância de poder no órgão e citou algumas prioridades de sua gestão.

Segundo informou durante entrevista na Caturité FM, nesta quinta-feira (01), o setor precisa qualificar mão de obra e discutir o código tributário de Campina Grande.

– A rotatividade é uma marca do Sinduscom e acreditamos que a alternância de poder é muito importante para o desenvolvimento dos trabalhos. Estou no Sinduscon há 24 anos. Estamos trabalhando na capacitação de mão de obra, a segunda prioridade é com relação às taxas e o código tributário. Algumas taxas foram aprovadas e não estão beneficiando a todos. Temos que ser vigilante com relação a isso aí – frisou.

