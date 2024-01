Sebrae disponibiliza ferramenta gratuita com dados para auxiliar empreendedores

Um ambiente digital onde o empreendedor encontra as principais informações econômicas e sociais dos municípios paraibanos.

Assim é o Cidados, uma ferramenta de inteligência de dados, criada pelo Sebrae/PB, para ajudar quem quer abrir ou expandir o próprio negócio a conhecer as potencialidades de cada localidade.

Todo o conteúdo do Cidados está disponível no endereço eletrônico: https://usinadedados.sebraepb.com.br/cidados , e é de fácil navegação, possibilitando a filtragem dos dados, download e compartilhamento dos arquivos de forma simples e rápida.

Como indicadores estão sempre atualizados, o Cidados possibilita ao empreendedor obter informações diversas dos municípios, como o número da população, PIB, capacidade de pagamento, empregos gerados, número de empresas ativas, segmentos, entre outros dados.

A gerente da Unidade de Gestão Estratégica e Monitoramento (Ugem) do Sebrae/PB, Ivani Costa, destaca as inúmeras possibilidades ao empreendedor quando ele conhece o perfil da localidade onde pretende investir, inclusive com relação a oferecer produtos ou serviços inovadores.

“Em um mercado competitivo, ter acesso a dados confiáveis e de qualidade sobre as oportunidades econômicas de cada município é um diferencial na hora de planejar novas estratégias de alcance, oferecer novos produtos, localizar regiões com maior número de potenciais clientes para seu negócio e analisar a concorrência”, explica a gerente.

Ivani Costa ainda reforçou a praticidade da plataforma para atender às necessidades de todos os empreendedores.

“A plataforma disponibiliza os conteúdos das tendências e oportunidades de negócios no Estado contendo os dados mais atualizados sobre cada setor ou segmento empresarial. A linguagem dos conteúdos é feita sem a utilização de termos técnicos, o que facilita o entendimento por parte do empreendedor”, conclui.

A pesquisa e análise de dados é fundamental para o negócio de Evandro Filho, que tem uma empresa especializada em conserto e personalização de roupas.

Criada em Campina Grande, em 2015, a empresa hoje tem unidades em João Pessoa, Recife (PE), Juazeiro do Norte e Fortaleza, no Ceará. No planejamento da expansão da marca, conhecer o perfil da população onde as unidades seriam instaladas foi importante para o sucesso do negócio.

O empreendedor conta que considera pontos como a dimensão populacional da cidade e região, como o Produto Interno Bruto do município e dos moradores, onde pode ser instalada a loja, e se o perfil dos consumidores atende ao nicho do negócio.

“Hoje a gente só abre uma nova loja em cidades que tenham acima de 250 mil habitantes, considerando a região Nordeste, que é onde atuamos. Estudamos o perfil do público e também fazemos uso de ferramenta de georreferenciamento para cruzar dados”, detalha o idealizador da loja Tem Jeito.

Além disso, ele reforça que o feeling do empreendedor também é um item importante na análise dos dados. “Usamos os dados, o feeling do empreendedor e do franquiado”, complementa Evandro Filho, revelando que a loja também está abrindo unidades no formato de contêiner.