A Rádio Caturité FM retomou nesta quarta-feira (30) o quadro “Direito do Consumidor”, com a advogada e especialista no assunto, Glauce Jácome, que semanalmente aborda temas e orienta os ouvintes sobre as regras de consumo e os direitos assegurados por lei aos consumidores e consumidoras.

Entre os assuntos abordados no Jornal da Manhã, a advogada falou sobre o direito de arrependimento de compra e contratação do serviço, explicando como o Código de Defesa do Consumidor (CDC) atua para garantir que esse direito seja respeitado.

Conforme Glauce, o consumidor tem um prazo de arrependimento, de desistência de compras ou serviços, mas esse prazo tem regras para ser aplicado.

– O prazo de arrependimento está previsto, mas o consumidor não pode desistir quando compra direto na loja e está tranquilo, não está quebrado e não oferece riscos à segurança. O objetivo do código não é quebrar o contrato. Quando eu compro diretamente da loja e o produto vem com problema ou o serviço não funciona, isso não é direito de arrependimento e sim de reclamação. No entanto, quando a compra é feita fora do estabelecimento comercial, por telefone ou pela internet, pode sim desistir, sem justificativa. Esse direito pode ser manifestado em sete dias, mas o código não diz se são dias úteis ou corridos, então interpretamos como dias úteis. Se o fornecedor dificultar o arrependimento, o consumidor também pode buscar esse direito – explicou.

A advogada também orientou os ouvintes para que ao fazer a desistência guarde comprovantes de que fez a solicitação, como protocolos de ligação e e-mails para comprovar que fez uso do direito de arrependimento caso o fornecedor dificulte o processo.

Ouça aqui todas as explicações dadas pela especialista.