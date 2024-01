Campina Grande: veja quais setores mais geraram empregos em 2023

O Brasil criou 1.483.598 empregos com carteira assinada em 2023. Os dados são do Novo Caged (Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Em Campina Grande, ao longo de 2023, de acordo com o painel de informações do Novo Caged, os segmentos que mais se destacaram com a geração de empregos foram comércio, construção e serviços.

No comércio, no ano passado, foram admitidos 9.102 trabalhadores, superando o número de desligados (8.278). Com isso, registrou-se o saldo positivo de 824 postos de trabalho. Neste setor, o estoque (quantidade total de vínculos celetistas ativos) é de 22.078.

Entre os meses com maior elevação no número de posto de trabalho (saldo de 115) destacou-se, por exemplo, o mês de dezembro, quando a cidade desfrutou de grande movimentação comercial por conta do Natal Iluminado.

No setor da construção, Campina Grande contou com a admissão de 3.961 trabalhadores, enquanto foram desligados 3.553, gerando-se um saldo de 408. O estoque desta área é de 5.147.

Quanto ao setor de serviços, houve o desligamento de 19.925 trabalhadores, mas, em contrapartida, o número de contratados chegou a 20.243, gerando-se um saldo de 318. Neste segmento econômico a cidade conta com um estoque total de 60.048 vínculos celetistas ativos.

A cidade conta com um estoque total de 104.045 postos de trabalho, somando-se os setores de agropecuária, indústria, construção, comércio e serviços.

A Paraíba registrou um ganho de 19.265 postos de trabalho com carteira assinada no saldo acumulado do ano em 2023. Foram 199.068 admissões e 179.803 desligamentos, em dados também divulgados pelo Caged.

Os setores que mais contribuíram para o desempenho do mercado de trabalho da Paraíba em 2023 foram serviços, com 10.188, e comércio, com 5.977, segmentos onde Campina Grande sempre se destaca, além da indústria, com 2.248. O setor da agropecuária teve um saldo positivo de 142 postos.