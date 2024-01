Presidente da FIEPB elogia novo dirigente do SINDUSCON

O presidente da Federação das Indústrias do estado da Paraíba, Francisco Gadelha desejou sucesso ao novo presidente eleito do Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado da Paraíba – SINDUSCON-PB, Lamartine Alves Pereira. E elogiou o empresário que tem se destacado no setor.

“O novo presidente eleito do SINDUSCON – PB, Lamartine Alves Pereira é realmente um grande amigo, um excelente profissional que tem contribuído para o fortalecimento da indústria paraibana. Tem sido um empresário de sucesso e por essa razão, os seus pares decidiram elegê-lo para conduzir o Sindicato, sobretudo porque tem um excelente relacionamento com as pessoas, por isso, ele será muito bem-vindo à FIEPB, que é a casa de todo o empresariado paraibano, de todos os industriais do estado, e nós estamos recebendo Lamartine com muita alegria e satisfação, uma pessoa que sempre foi a favor dos destinos da Federação das Indústrias ”, ressaltou Francisco Gadelha.

A posse do novo presidente do SINDUSCON – PB acontecerá nesta quarta-feira, dia 31 de janeiro, às 19h30, no auditório da FIEPB, em Campina Grande. A nova diretoria conduzirá o sindicato no triênio 2024- 2027.

A Federação das Indústrias tem apoiado o setor da Construção Civil, através do SESI e SENAI, ofertando capacitações, e melhorado a qualidade de vida e a produtividade do setor.

“O SESI e o SENAI tem transformado positivamente, o setor da Construção Civil em nosso estado. Através do SENAI de Bayeux, ofertamos uma grade diversificada de cursos para aprimorar a mão de obra nas construtoras, e o SESI mantém os canteiros de obras, mais seguros e saudáveis, impactando positivamente na produtividade desse segmento tão importante para a Economia da Paraíba e de todo o Brasil”, disse Gadelha.