Podcast Minha Aposentadoria: gerente do INSS explica sobre o BPC

No quadro ‘Minha Aposentadoria’, do programa Conexão Caturité, o gerente do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, esclareceu dúvidas dos ouvintes sobre os benefícios oferecidos pelo Instituto.

Sobre o benefício BPC, Marcus disse que idosos e pessoas com deficiência têm direito. O benefício é pago a pessoas idosas com 65 anos ou mais, independente do gênero.

O BPC também considera a renda familiar. A renda que vem de outro BPC dentro da mesma casa não afeta na solicitação de um BPC.

Ouça o podcast completo e tire suas dúvidas.