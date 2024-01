Caged: Paraíba gerou mais de 19 mil empregos formais em 2023

O mercado formal de trabalho paraibano encerrou os doze meses de 2023 com mais um saldo positivo de novos empregos formais com carteira assinada.

De janeiro a dezembro do ano passado, o Estado gerou aproximadamente 200 mil admissões (199.068) contra 179.803 desligamentos, resultando no saldo de 19.265 postos de trabalho.

Os números foram divulgados, nesta terça-feira (30), pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Os setores que mais contribuíram para o desempenho positivo do mercado de trabalho da Paraíba em 2023 foram serviços (10.188); comércio (5.977) e indústria (2.248).

O setor da agropecuária teve um saldo positivo de 142 postos. Já a indústria registrou baixa de 2.246 postos.

O salário médio de admissão em 2023 na Paraíba ficou em R$ 1.654,99, um acréscimo de 3,25%, enquanto no estoque de empregos formais, envolvendo todos os cinco setores da economia privada, a Paraíba acumula 469.579 postos, uma alta de 4,28%.

CENÁRIO REGIONAL – Todas as regiões do país tiveram saldo positivo na geração de emprego. Entre as Regiões, a Sudeste liderou o saldo com 726.327 postos (crescimento de 3,34%); enquanto a do Nordeste ficou em segundo com 298.188 postos (4,25%); a região Sul, em terceiro, com saldo de 197.659 postos, alta de 2,50%; Centro-Oeste, em quarto, com 155.956 vagas (4,23%); e a Região Norte teve incremento de 106.375 empregos formais (5,21%).

O Brasil terminou o ano de 2023 com saldo positivo de 1.483.598 vagas de emprego com carteira de trabalho assinada. Ao longo do ano, foram registradas 23.257.812 admissões e 21.774.214 desligamentos.