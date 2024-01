Dia 31 próximo – 19h30, no auditório da Federação das Indústrias da Paraiba, em Campina – o empresário Lamartine Alves Pereira assumirá o comando do Sindicato da Construção Civil da Paraíba no biênio 2024-2027.

Ele sucederá ao atual presidente Helder Campos.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/aparte/rep-vai-cobrar-definicoes-em-campina-grande/