No quadro ‘Minha Aposentadoria’, do programa Conexão Caturité, o gerente do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, esclareceu dúvidas dos ouvintes sobre os benefícios oferecidos pelo Instituto.

Ele disse que é importante lembrar que o INSS não oferece apenas a aposentadoria. Também frisou que há muitos outros benefícios, como o benefício por incapacidade temporária.

Marcus também tratou sobre a prova de vida e todos os detalhes a respeito da ação.

