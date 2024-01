Na tarde desta segunda-feira (22), a senadora Daniella Ribeiro, presidente estadual do PSD-PB, participou da sanção do PLN 29/2023, (Lei Orçamentária Anual) LOA 2024 pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva.

A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília. A ministra do Planejamento Simone Tebet, o senador Randolfe Rodrigues, líder do Governo no Congresso, e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, relator da Reforma Tributária, estiveram presentes na reunião, além de outros parlamentares.

Daniella, presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, foi a responsável por conduzir os debates acerca do orçamento do país. Para isso, contou com o apoio dos relatores Danilo Forte, Luiz Carlos Motta, Bohn Gass e Dorinha Seabra.

Durante o evento, a senadora destacou que o momento de sanção da LOA é de “extrema importância para todos os brasileiros – é a LOA que define quanto e onde os recursos serão aplicados”.

A senadora agradeceu o apoio dos presidentes das duas casas do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, cuja liderança e esforço nas negociações foram cruciais para a conclusão dos trabalhos e a elaboração das peças orçamentárias.

“Estendo o agradecimento ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, e ao meu líder no Senado, senador Otto Alencar, que confiou em mim para presidir a Comissão Mista de Orçamento no ano de 2023”, afirmou.