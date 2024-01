Mais de R$1 milhão em vendas em menos de uma semana no Salão do Artesanato Paraibano

Em apenas seis dias os expositores que participam do Salão do Artesanato Paraibano venderam R$1.135.946,30 em itens. O montante, referente ao período de 12 a última quarta-feira (17), já supera o que foi comercializado na primeira semana do evento, em 2023, quando foram vendidos R$ 1.021.946,48 em produtos.

O evento é uma realização do Sebrae/PB e do Governo do Estado e continua aberto ao público, em João Pessoa, até o dia 4 de fevereiro.

De acordo com os organizadores, somente na quarta-feira foram comercializados R$ 156.208,08 em vendas diretas resultante de 5.029 produtos comercializados.

Já a média de venda diária está em R$ 189.324,38. O analista técnico do Sebrae/PB e responsável pela organização do evento, Jucieux Palmeira, comemorou os números e destacou a importância do evento para a visibilidade dos artesãos paraibanos.

“O Salão é sempre uma vitrine para mostrar ao país a riqueza que é produzida na Paraíba por meio do artesanato que é um segmento importante para a nossa economia. E o Sebrae, mais uma vez, sempre atuando na capacitação e apoio a esses empreendedores que são verdadeiros artistas”, completou o analista.

Este ano, o Salão do Artesanato homenageia os quilombolas da Paraíba e a arte produzida nessas comunidades.

Para a gestora do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Marielza Rodriguez, o sucesso da edição deste ano representa a força que o artesanato paraibano vem ganhando na economia criativa.

“Estamos extremamente felizes e dividimos essa satisfação com cada um dos artesãos e parceiros que acreditam no nosso trabalho. “Podemos atribuir esse sucesso a inúmeros fatores sobretudo ao local que é o epicentro do turismo da nossa capital, o Hotel Tambaú. Mas, a força e a esperança dos artesãos paraibanos são as maiores respostas para qualquer pergunta”, destacou.

Solidariedade – A entrada no Salão do Artesanato é gratuita. Mas pede-se aos visitantes a entrega de um quilo de alimento não perecível que será doado às instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade social. Até a última quarta-feira foram arrecadados 720 itens alimentícios.

Visita – O Salão do Artesanato Paraibano segue aberto até o dia 4 de fevereiro, de domingo a domingo, das 15h às 22h. O evento está sendo realizado no estacionamento do Hotel Tambaú (Av. Almirante Tamandaré, 299 – Tambaú – João Pessoa).