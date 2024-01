Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora tem 44 projetos habilitados

A 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora na Paraíba registrou 44 projetos habilitados. A iniciativa visa reconhecer as boas práticas das gestões públicas municipais e premiar ações inovadoras que contribuíram para fortalecer o empreendedorismo e gerar novas oportunidades de negócios no território do estado.

Na fase de inscrição, 54 projetos foram apresentados e 44 habilitados. Os projetos inscritos passam por processo de avaliação que inclui etapas de habilitação, pré-seleção estadual, visita técnica ao município e julgamento.

Na última edição do prêmio, o estado paraibano contou com sete projetos finalistas na etapa nacional e o município Queimadas conquistou a categoria Sala do Empreendedor.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Nelijane Ricarte, após a fase de habilitação os projetos serão avaliados observando os critérios técnicos do regulamento.

“Essa próxima etapa será para verificar cada projeto e depois a comissão fará uma pré-seleção. Depois acontece a etapa de visita técnica para avaliação e validação das evidências apresentadas nos projetos e ocorre o julgamento”, explicou.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora é composto por duas etapas, estadual e nacional, e está dividido em dez categorias: simplificação e fomento do empreendedor, Sala do Empreendedor, compras governamentais, empreendedorismo na escola, inclusão produtiva, turismo e identidade territorial, sustentabilidade e meio ambiente, empreendedorismo rural, Cidade Empreendedora e governança governamental. As práticas que se classificarem na etapa estadual em primeiro lugar seguem para a disputa nacional em suas categorias.

Lista de cidades e projetos habilitados:

Araruna (Caminhos das Ararunas);

Bernardino Batista (A força dos pequenos negócios);

Boa Ventura (Pertencimento à Boa Ventura: Empreendedorismo e Identidade);

Caaporã (Caaporã In Vest);

Cabaceiras (Unir sonhos e oportunidades transformando vidas);

Cabaceiras (A Roliúde Nordestina);

Cabedelo (Cabedelo sustentável: bueiros inteligentes);

Cajazeiras (Empreendedorismo feminino da invisibilidade ao protagonismo);

Cajazeiras (Recicla Cajazeiras);

Campina Grande (Casa do empreendedor de CG: inovação a favor do empreendedorismo);

Campina Grande (Maior São João do Mundo);

Conde (Do campo para mesa);

Congo (Inclusão produtiva na agricultura familiar uma estratégia para Res);

Congo (Mulheres Empreendedoras renda alternativa por meio da atividade de corte e costura);

Dona Inês (Turismo Dona Inês);

Dona Inês (Empreendedorismo Rural Dona Inês);

Guarabira (Guarabira cidade que conquista);

Gurjão (Programa de Educação Básica em Empreendedorismo Rural e as práticas agrícolas sustentáveis);

Ingá (O algodão transformando a vida dos agricultores familiares);

Ingá (A volta do algodão colorido mudando a vida dos agricultores);

Itaporanga (Empreendedorismo que transforma);

Jacaráu (A cajucutura de Jacarú cultivando o futuro);

Lagoa Seca (Mãos que transformam empreendedorismo e economia criativa);

Lagoa Seca (Empoderamento social e empreendedorismo);

Lucena (Sala do empreendedor: fomentando ideias e negócios);

Monteiro (Crença na arte que transforma o território: a renda renascença);

Monteiro (Semeando prosperidade: cultivando inovação e colhendo sucesso);

Nova Floresta (Impulsionando negócios: sala do empreendedor de Nova Floresta);

Patos (Ecogincana: educação e meio ambiente por uma cidade mais sustentável);

Pedra Lavrada (Mulheres empreendedoras: fomento ao empreendedorismo feminino);

Pedras de Fogo (Empreender com educação na Escola Severino Telécio da Silva);

Pedras de Fogo (Sala do empreendedor de Pedras de Fogo);

Pitimbu (Pitimbu: capital paraibana da lagosta);

Prata (Impulsiona mulher: impulsionando conquistas e transformações);

Queimadas (Iluminar para transformar);

Queimadas (Programa Leite de Cabra);

São João do Tigre (Festival da Renda Renascença);

São José da Lagoa Tapada (Semeando prosperidade e desenvolvimento no campo);

São José do Sabugi (São José do Sabugi tecendo o futuro);

São José do Sabugi (Sala do Empreendedor: espaço de transformação);

São José dos Cordeiros (São José dos Cordeiros cada vez melhor);

Sumé (Consórcio intermunicipal de saúde do Cariri Ocidental);

Sumé (Estratégia municipal de inclusão produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade);

Umbuzeiro (Ecogincana: educação e meio ambiente por uma cidade mais sustentável).