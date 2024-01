Grupo empresarial vai ampliar centro de distribuição em Campina Grande

Em uma reunião realizada na terça-feira (16), a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE) e da Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), recebeu o CEO do Grupo ATAN, Atanael Rezende, que apresentou o novo projeto de expansão da empresa na cidade e dialogou sobre ações que fomentem as práticas empreendedoras.

Com mais de 20 anos de criação, o Grupo ATAN conta hoje com um centro de distribuição que emprega cerca de 70 trabalhadores.

No entanto, com a expansão e construção de um novo espaço na entrada de Campina Grande, que conta com um investimento de mais de 100 milhões de reais, a geração de empregos triplicará.

“Com essa loja e o novo centro de distribuição, nós vamos mudar a entrada da cidade, e com isso vamos atrair grandes demandas de outras regiões e aumentar o fluxo de pessoas em Campina Grande. Só de área total, contamos com mais de 28 mil m²”, explicou Atanael.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, salientou a importância do diálogo junto ao setor privado e reforçou o papel da gestão pública enquanto facilitadora do segmento produtivo.

“Nosso papel enquanto gestão pública é sempre estar próximos à iniciativa privada, para que desta forma possamos estreitar as relações e trazer resultados expressivos para a cidade. O Grupo ATAN ressalta a força de Campina Grande e o compromisso com o desenvolvimento econômico e sustentável da cidade”, destacou.

O presidente da AMDE, Luís Artur, ressaltou que a expansão do Grupo na cidade destaca a confiabilidade que Campina Grande possui dentro do setor produtivo.

“Este projeto não apenas demonstra a confiança do Grupo ATAN em nossa cidade, mas também impulsiona o crescimento econômico. Estamos diante de uma perspectiva que vai além das cifras e números; é um comprometimento com o desenvolvimento sustentável e a criação de uma base sólida para a prosperidade de nossa amada Campina Grande”, declarou.