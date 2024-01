O preço do quilo da picanha nacional registra uma diferença de R$ 44,99 em supermercados e açougues de feiras livres da Capital, segundo pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa, com o produto sendo comercializado entre R$ 35,00 (Açougues do Vando – Mercado Central e Marcelo do Bode – Mercado da Torre) e R$ 79,99 (Supermercado Carrefour – Bancários), uma variação de 128,54%.

Outras diferenças bem aparentes foram encontradas no quilo da carne de sol, R$ 43,49, que oscila entre R$ 32,00 (Açougues do Galeguinho – Mercado Central e Marcelo do Bode – Mercado da Torre) e R$ 75,49 (Supermercado Carrefour – Bancários), variação de 135,91%; e no quilo do filé bovino sem cordão, R$ 40,99, com preços entre R$ 45,00 (Açougues do Vando – Mercado Central e Marcelo do Bode – Mercado da Torre) e R$ 85,90 (Supermercado Bemais – Bancários), variação de 91,09%.

A pesquisa do Procon-JP foi realizada nesta terça-feira (16) e visitou 37 estabelecimentos, trazendo preços de 80 tipos de carnes, a exemplo da bovina (em cortes e moída, além de fígado), frango, miúdos de frango, bacon, linguiça e ovos (brancos e vermelhos).

A maior variação de todo levantamento, porém, ficou com o fígado bovino, 186,12%, com preços entre R$ 6,99 (Carnes e Corte – Manaíra, Mateus – Altiplano, Menor Preço – Bairro dos Estados e Assis – Mangabeira) e R$ 20,00 (Açougues Carne Certa – Mercado do Bairro dos Estados e Santa Clara – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 13,07.

Frango e ovos – A pesquisa registra, ainda, que para preço do frango, a maior variação, 140%, ficou com o quilo da asinha, com preços entre R$ 10,00 (Júnior Aves – Mercado da Torre) e R$ 24,00 (Paulinho Galeto’s – Mercado Central), também a maior diferença da pesquisa, R$ 14,00.

Para preços dos ovos, a maior variação ficou em 43,78% na bandeja com 30 unidades do ovo branco Avine, com preços entre R$ 15,99 (Latorre – Torre) e R$ 22,99 (Manaíra – Manaíra), também a maior diferença, R$ 8,00.