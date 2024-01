Podcast: saiba quem pode ter direito à aposentadoria pelo INSS

No quadro ‘Minha Aposentadoria’, do programa Conexão Caturité, o gerente executivo do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, esclareceu dúvidas dos ouvintes sobre os benefícios oferecidos pelo Instituto.

A participação na previdência pode se dar de várias formas, desde o modo convencional até uma pessoa que não trabalha, mas contribui com o INSS.

Sem contribuição, não é possível que haja o recebimento da aposentadoria.

Ele também explicou como ter direito a outros benefícios.

