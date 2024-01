Praias na Paraíba: aumento nos preços gera protestos de turistas e moradores

O verão trouxe um grande número de turistas para as encantadoras praias da Paraíba, especialmente em João Pessoa. No entanto, com o aumento do movimento, os preços dos alimentos e serviços oferecidos na praia também aumentaram significativamente.

De acordo com Lindoaldo Cardoso, vendedor de picolé, o preço do picolé sofreu um aumento notável. O mais caro, que antes era vendido por R$18, agora custa R$22. Até mesmo os mais simples, que antes custavam R$3,50, agora são vendidos por R$8.

Os petiscos e bebidas oferecidos pelos vendedores ambulantes e quiosques na orla da capital também tiveram reajustes. João Vitor, dono de um quiosque, confirmou que precisou ajustar os preços de acordo com a inflação. Alguns produtos, como proteínas e bebidas alcoólicas, tiveram aumentos mais expressivos, chegando a 10 a 12%.

“Temos que usar a criatividade, como a contratação de uma boa nutricionista para equilibrar as proteínas com os carboidratos e as verduras, e entender o que nossa terra oferece de melhor nesta época, para que possamos oferecer o melhor produto com a melhor qualidade e um preço acessível, tanto para o turista quanto para o morador da nossa capital”, explicou.

Os turistas percebem os preços elevados devido à alta temporada, mas alguns não se surpreendem tanto devido à realidade nos lugares de onde vêm.

“O preço que estou vendo é o mesmo que pago na minha cidade. Não vejo diferença de valores, está com um preço razoável”, disse o turista Gilmar Braga.

“Por ser uma região que concentra uma alta taxa de turistas, o preço está acessível. Não é um preço acima do que pagamos em média no Brasil como um todo, nada abusivo. Acho que dá para frequentar a praia tranquilamente, seja para ficar aqui, para consumir alguma coisa”, disse o turista Danilo Domenics.

Por outro lado, os moradores locais e da região consideram os preços exorbitantes. Para continuar aproveitando a praia, alguns têm levado de casa o que precisam consumir à beira-mar.

“Está caro porque um coco custava R$3, no máximo R$4, né? Agora está R$10, é ruim. Espetinho custa R$10, que era R$7 e agora está de R$10, R$12. O queijo também aumentou. Quer dizer, tudo aumentou, né? E eles acham que todo mundo é turista”, disse uma moradora que estava com um grupo de amigas de São Paulo. Elas acreditam que os comerciantes estão aumentando os preços porque há muitos turistas e porque nesta época do ano há shows na praia.

Cida Barbosa, que veio com a família de Timbaúba, no interior de Pernambuco, para curtir a Praia de Tambaú, preferiu aproveitar a sombra das árvores por causa do preço dos sombreiros.

“Estava muito caro, R$150. Então assim, aqui, melhor, né? Aqui você não paga nada e o dinheiro que você teria que gastar lá, você já compra alguma coisa, né? Nos barzinhos aqui na beira-mar”. A família se preparou com cada um ajudando. Trouxeram de tudo um pouco para garantir o passeio gastando pouco.

*Informações da TV Cabo Branco/Bom Dia Paraíba.