No quadro ‘Consultório Jurídico’, do programa Conexão Caturité, o advogado Floriano Júnior falou sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor no momento das compras de material escolar.

Ele orientou os consumidores a fazerem pesquisas, pois os preços costumam variar muito.

Ele destacou vários outros temas dentro do assunto, como taxa de matrícula e a própria lista de materiais.

Ouça aqui o podcast completo.