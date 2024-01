Secovi-PB destaca expectativas do mercado imobiliário para 2024

No quadro ‘Mercado Imobiliário’, do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi-PB, Érico Feitosa, falou sobre as expectativas do setor para 2024.

De acordo com Érico, o primeiro ponto é que o governo federal acrescentou no orçamento mais de 40% no programa Minha Casa, Minha Vida e isso animou o mercado.

A redução na taxa de juros, mesmo mínima, foi importante e o incremento no programa federal eleva as expectativas, tendo em vista que muitas pessoas recorrem a essa alternativa.

