Pesquisa de preços realizada pelo Procon-JP encontra diferença de R$ 165,00 em mensalidades nas academias de ginástica da Capital, com os serviços oscilando entre R$ 55,00 (BioForma – Mangabeira) para pagamento à vista e R$ 220,00 (Training – Bairro dos Estados) para pagamento à vista, no cartão ou pix.

O valor mensal nos estabelecimentos considera o pacote de exercícios oferecidos nas várias modalidades (e escolhido pelo consumidor) e dos equipamentos que são disponibilizados.

O levantamento do Procon-JP foi realizado em 32 academias de ginástica da Capital no dia 9 de janeiro e traz preços para planos mensais, trimestrais, semestrais e anuais, com o valor variando de acordo com a escolha do pacote de exercícios. As modalidades mais comuns entre todos os estabelecimentos são musculação, aeróbica e danças variadas.

É importante ressaltar que a mensalidade nem sempre cobre todas as modalidades oferecidas pela academia, com o valor variando de acordo com a escolha do pacote de exercícios realizada pelo consumidor.

A academia que oferece o menor preço na mensalidade (BioForma) oferece os seguintes exercícios: musculação, funcional, pilates solo, jump, step, muay thai, zumba, dança, localizada e aeróbica. Já a Training, que está com pagamento mensal mais alto, disponibiliza musculação, ginástica, hidroginástica, natação e cross training.

Segundo menor preço – O segundo menor preço, R$ 70,00, foi encontrado nas academias Silva GYM (Cuiá), Pro Forma, Hiperativo e A3 (Valentina), Life Academia Prime (Cristo); Circuito do Corpo (Geisel) e Força Livre (Torre).

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br