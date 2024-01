No quadro ‘Consultório Jurídico’, do programa Conexão Caturité, o advogado Floriano Júnior falou sobre a nova regra de juros do rotativo do cartão de crédito.

De acordo com o advogado, a nova regra passa a valer já agora em janeiro. A medida é bem-vinda para o consumidor, porque o juro do rotativo é o tipo de crédito com juros mais altos.

O rotativo é a diferença que eventualmente o consumidor não paga e fica para a próxima fatura. Sobre o valor que ele não pagou, serão aplicados juros.

Ouça aqui o podcast completo e entenda.