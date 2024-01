Empreendedora cria marca de fraldas ecológicas no Sertão

A maternidade e o ecoempreendedorismo foram determinantes para conectar Darlania Pinheiro Leandro, 41 anos, ao propósito de vida dela de contribuir para a transformação do mundo em um lugar melhor.

Para atender a uma necessidade da família, ela, que é de Cajazeiras, no Sertão da Paraíba, desenvolveu um modelo de fraldas ecológicas e fez dessa experiência um empreendimento que, hoje, já é uma marca consolidada no Nordeste do Brasil, neste segmento.

Vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios de 2023, Darlania conta que a ideia de produzir as fraldas ecológicas surgiu em 2021, após um dos seus três filhos apresentar alergia aos modelos convencionais de fraldas.

Com uma máquina simples de costura em casa, ela começou a pensar soluções para esse problema e chegou ao formato das fraldas ecológicas.

Saindo de uma produção para o consumo da família, atualmente ela dispõe de quatro máquinas industriais e realiza uma produção média de 150 fraldas por mês, além de outros itens de linha materna, acessórios e vestimentas, impactando, diretamente, mais de 3 mil famílias, com a comercialização dos produtos, ao longo dos quase três anos de existência da microempresa.

“Sempre quis empreender, mas não sabia como. Não queria vender só por vender. Queria fazer algo que ajudasse a transformar o mundo. Estávamos vivenciando a pandemia e, diante da alergia do meu bebê, surgiu essa oportunidade com as fraldas ecológicas, que, além de serem sustentáveis, eram uma proposta mais econômica. Senti a vontade de compartilhar com outras pessoas essa proposta e, hoje, somos uma das marcas que mais se destacam, no Brasil, com esse tipo de produção”, relembrou Darlania, CEO da Darlymamy Fraldas Ecológicas, que deixou a carreira na área de Serviço Social, na qual atuou por 14 anos, para se dedicar ao empreendedorismo.

De acordo com a empreendedora, a produção de fraldas e produtos sustentáveis tem a finalidade de reduzir o lixo no planeta e garantir bem-estar.

O negócio, que funciona no ambiente virtual (www.darlymamy.com.br), atende ao Brasil inteiro e visa promover a redução dos impactos ambientais, por meio da utilização de fraldas ecológicas, ajustáveis do nascimento ao desfralde, reduzindo, assim, cerca de uma tonelada de lixo gerado pelo uso de fraldas descartáveis.

“Empreender é um desafio e eu, que tenho filhos de 1, 3 e 8 anos, vivendo uma jornada bem complexa, sei como é difícil essa realidade. Ao mesmo tempo, buscando as parcerias certas, como o Sebrae, os cursos, as capacitações, nós encontramos o caminho, porque microempresários precisam de conhecimento e de apoio”, disse a microempreendedora que, olhando para o futuro, já está fazendo novos investimentos no marketing, na estrutura e na contratação de pessoal, buscando a ampliação do negócio e aumento o impacto positivo para uma economia sustentável.

“Nossa preocupação é bem mais ampla que só comercializar as fraldas. Nós nos preocupamos em buscar matérias-primas nacionais, fazer parcerias com empresas ambientalmente sustentáveis e, também, articulamos esse consumo sustentável através do fortalecimento da economia local. Vencer o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios foi uma oportunidade de mostrar tudo isso para muitas pessoas. Estamos deixando um legado para o futuro, pois se não nos preocuparmos com o hoje, não teremos um amanhã”, finalizou Darlania Pinheiro.

Sobre o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios representa um incentivo ao empreendedorismo feminino e mostra a dedicação e qualidade dos pequenos negócios criados e mantidos por mulheres. A analista técnica do Sebrae/PB e gestora do prêmio, Ana Maria Mota, destaca o papel das mulheres no empreendedorismo, sobretudo para incentivar outras mulheres e mostrar que é possível ser dona do próprio negócio.

“A gente sente que elas colocam muita força quando decidem empreender. E conseguem muito mais do que imaginam. Elas têm um futuro imenso, transformam suas realidades e beneficiam muito a nossa Paraíba”, frisou Ana Maria.