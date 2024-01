Partage Shopping realiza liquidação em Campina Grande

O verão chegou com tudo, não apenas subindo as temperaturas, mas aquecendo as promoções com a Liquida Partage. A tradicional liquidação de verão do Partage Campina começa na próxima quinta-feira (11) e segue até o domingo (14).

Serão quatro dias de promoções imperdíveis nesta temporada de sol e preços baixos. A Liquida Partage é a chance ideal de garantir produtos perfeitos para o verão e para as demais estações, com descontos que chegam até 70%.

Entre as opções estão: vestuários femininos, masculinos, infantis, calçados, maquiagem, acessórios, eletrodomésticos, eletrônicos e itens decorativos para a casa. Tudo com valores que vão refrescar o bolso do consumidor no verão campinense.

E não para por aí, visando ajudar os clientes a não perderem nenhuma oportunidade, o Partage convidou diversos influenciadores para mostrarem tudo o que estará em liquidação nos próximos dias.

Para ficar por dentro de todos os preços, basta acompanhar o @partagecampina no Instagram.Durante os quatro dias, o shopping estará ainda com ativações no mall e campanha de cuponagem. Neste verão, a Liquida Partage tem o produto que você precisa, com o preço que você deseja!