Mais de 48 mil novas empresas foram abertas na Paraíba em 2023

A Junta Comercial do Estado da Paraíba (Jucep) encerrou o ano de 2023 com a abertura de 48.783 novas empresas. Esse número expressivo demonstra um ambiente propício para investimentos e empreendimentos no Estado, refletindo um crescimento vigoroso no cenário empresarial paraibano impulsionado pelas ações e investimentos realizados pelo Governo da Paraíba no setor.

Os dados revelam não apenas a quantidade de novos negócios, mas também a eficiência do processo de registro na Jucep. O tempo médio de registro foi de 16 horas, 45 minutos e 3 segundos, distribuídos em 13 horas, 14 minutos e 9 segundos para a fase de viabilidade, e 3 horas, 30 minutos e 54 segundos para o registro em si.

Destacando os municípios onde mais empresas foram abertas, João Pessoa liderou com 19.050 registros, seguido por Campina Grande, com 7.307 novos empreendimentos. Patos, Santa Rita e Bayeux também se destacaram, com 1.892, 1.492 e 1.080 empresas abertas, respectivamente.

Município Total João Pessoa 19.050 Campina Grande 7.307 Patos 1.892 Santa Rita 1.492 Bayeux 1.080 Cabedelo 1.079 Guarabira 745 Sousa 654 Cajazeiras 566 Esperança 449

Atualmente, a Paraíba conta com um total de 373.899 empresas ativas. Setores como comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, além do comércio varejista de bebidas, lideram como atividades econômicas com mais registros ativos.

Atividade Quantidade Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 37900 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 28500 Comércio varejista de bebidas 24032 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns 23369 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 17526 Cabeleireiros, manicure e pedicure 16757 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 16590 Comercio varejista de artigos de armarinho 16302 Promoção de vendas 15664 Instalação e manutenção elétrica 14615

Fonte: Sistema Biai, atualizado em 04/01/2024

A presidente da Jucep, Gregória Benário, expressou sua satisfação com esses números recordes, destacando os avanços e o crescimento do registro empresarial no estado. “Os números alcançados em 2023 demonstram o potencial econômico da Paraíba. Parabenizamos os investimentos do Governo do Estado, que têm criado um ambiente propício para a chegada de novas empresas, impulsionando a economia local e gerando oportunidades para empreendedores.”

Jucep

A Junta Comercial do Estado da Paraíba é uma instituição do Governo da Paraíba dedicada a promover o registro e a legalização de empresas, além de fomentar o crescimento econômico e o empreendedorismo no estado. Com um compromisso firme com a transparência e a eficiência, a Junta Comercial desempenha um papel vital no apoio ao desenvolvimento sustentável da Paraíba.