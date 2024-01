Paraíba no top 10 dos destinos mais procurados no Carnaval

Pesquisa realizada pela agência de viagens Decolar indica que João Pessoa está entre os 10 destinos mais procurados pelos turistas para o Carnaval 2024.

A pesquisa foi realizada com base na demanda por pacotes de viagem nacional e internacional no site e aplicativo da empresa para o período de 8 a 14 de fevereiro.

Esses dados confirmam a tendência de que a capital paraibana irá atender um maior fluxo de turistas no verão em relação a todos os períodos dos últimos anos.

O trade turístico tem dados que apontam uma procura bastante intensa já para os finais de semana, com a hotelaria registrando médias de ocupação bem acima do esperado, segundo dados da ABIH.

“Estamos muito felizes com o resultado da pesquisa, que mostra que o trabalho que estamos realizando para promover o turismo na Paraíba está dando certo”, disse Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur).

“A capital paraibana tem muito a oferecer aos turistas, com suas belas praias, rica cultura e gastronomia, além de uma excelente infraestrutura hoteleira e de serviços. Temos aqui também o maior pré-carnaval do mundo. Estamos trabalhando para que todo o verão seja um grande sucesso e que os turistas que escolherem João Pessoa como destino possam desfrutar de momentos inesquecíveis”, acrescentou.

Rosália Lucas (foto), secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, comenta que o Governo do Estado tem investido em ações de divulgação do destino, promoção de famtours com agentes de viagens, realização de eventos promocionais e processos de capacitação “Essas ações têm sido realizadas em parceria com as principais operadoras de turismo do país. E os números só provam que estamos no caminho certo”, diz.