O secretário executivo de Empreendedorismo do Estado da Paraíba, Fabrício Feitosa, falou, em entrevista à imprensa, sobre o processo de baixa inadimplência de pessoas beneficiadas com as linhas de créditos do programa do governo do Estado. A inadimplência era de 30% e caiu para 19% em 2023, quase 40% em relação a 2022.

A redução só foi possível, segundo Feitosa, por conta do trabalho intenso feito por meio do Projeto Acordo Legal de renegociação dos créditos do programa, o que assegurou uma baixa de inadimplentes e a arrecadação foi de R$ 12 milhões apenas das parcelas pagas pelos proponentes.

“O objetivo é que a gente recomece o ciclo de concessão de linhas de crédito agora no mês de janeiro, não só para a capital, mas também para as 14 regiões do Estado, com a grande abertura de novas inscrições para que no próximo mês, a gente comece os trabalhos efetivamente do programa”, disse.

Para o evento Salão de Artesanato da Paraíba deste ano, o secretário garantiu a manutenção de parceria para investimentos dos artesãos do Estado.

“O Empreender Paraíba é parceiro desde o início do evento e a gente coloca sempre à disposição o crédito do programa, especificamente a linha empreender artesanato, para quem está expondo, e uma equipe do programa fica durante todo o salão para prestar apoio, acompanhando e esclarecendo à população os objetivos do Empreender Paraíba”, explicou.

Feitosa destacou que no ano de 2023 foi feito um planejamento para conceder créditos de R$ 22 milhões, mas o governo concedeu mais de R$ 26 milhões superando a meta. O programa Empreender Paraíba trabalha com 13 linhas de crédito. Conforme o secretário, a linha inicial do Empreender Pessoa Física vai de R$ 1.500,00 até R$ 15 mil.

“O aumento dos créditos é de acordo com o porte das empresas. Por exemplo, as formalizadas a gente tem crédito de até R$ 100 mil e para as cooperativas de até R$ 200 mil”, garantiu o secretário.

Também no ano de 2023, o Empreender Paraíba ampliou suas linhas de créditos e lançou o Empreender Solar voltado para as empresas que pretendem investir em kits de geração de energia solar fotovoltaica, nas áreas urbana e rural. Os créditos variam de R$ 15 mil a R$ 100 mil.