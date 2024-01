O presidente da Empresa de Promoção Turística da Paraíba (PBTur), Ferdinando Lucena, disse, em entrevista à imprensa, que o balanço no setor turístico é mais que positivo e que o Estado avançou com várias ações para implementar e diversificar a interiorização e os destinos mais procurados do Estado.

A previsão é que neste verão a Paraíba vai receber 650 mil turistas até fevereiro, que representa geração de renda, retenção de recursos, geração também de empregos e qualidade de vida para todos. Daí os investimentos do governo nesse setor do Estado.

A entrevista foi concedida por ocasião do lançamento da Revista Paraíba da Gente pelo governador João Azevêdo (PSB), nessa quinta-feira (4), na qual destaca o turismo como um dos setores de desenvolvimento econômico no que diz respeito ao aumento da aquisição de voos, no número de leitos hoteleiros e eventos para atrair o turista brasileiro e estrangeiro.

“O balanço é extremamente expressivo porque os indicadores do setor foram todos puxados para cima. Esse resultado é devido a um protagonismo que o governador João Azevêdo e o vice, Lucas Ribeiro, deram ao setor de desenvolvimento econômico e turismo, os investimentos necessários para que a gente fizesse ações de mercados para garantir turistas o ano inteiro, tanto na alta como na baixa estação e feriados prolongados”, explicou Lucena.

Conforme o presidente, este ano que se inicia, o trabalho continua ampliado para que se possa garantir durante os 12 meses, a vinda de turistas não só a João Pessoa, mas também a toda a Paraíba. “A previsão agora para 2024 é trazermos mais voos e interiorizar ainda mais o turismo na Paraíba”, destacou.

Lucena lembrou ainda que no ano passado foi lançado um novo roteiro com regionalização de turismo no interior do Nordeste, o Paraíba-se, que terá mais destaque agora em 2024, e o Estado vem se preparado para receber cada vez mais turistas do exterior.

“É um produto fantástico e essa diversificação de ofertas da Paraíba para o mercado nacional e internacional tem avançado muito. Para se ter uma ideia, 58% dos turistas estrangeiros que estiveram na Paraíba vieram a lazer. O aumento foi de 22% em relação ao ano de 2022. Isso foi muito favorável à nossa Paraíba e que vamos lutar para aumentar esse percentual divulgando mais a nossa Paraíba”, enfatizou.