Em um ano repleto de desafios, o Sebrae/PB conquistou territórios inexplorados no estado.

Com a missão de promover a competitividade no ambiente de negócios e fomentar a cultura do empreendedorismo com sustentabilidade e inovação, a instituição bateu o recorde dos anos anteriores com o registro de 84.203 pequenos negócios atendidos em 2023.

Ao longo do ano, empreendedores paraibanos foram não apenas assistidos, mas inspirados por uma equipe incansável que trouxe inovação tanto nos atendimentos presenciais quanto na esfera digital. A adaptabilidade do Sebrae não conhece limites, e os resultados expressivos refletem o compromisso genuíno em moldar o futuro dos negócios locais.

Ivani Costa, gerente da Unidade de Gestão Estratégica e Monitoramento do Sebrae/PB, destaca que essa conquista vai além dos números.

“É a resposta vibrante dos empreendedores, uma reação à busca por orientação diante de um cenário desafiador. Esse recorde não apenas superou as projeções, mas estabeleceu um novo padrão para o Sebrae Paraíba, reforçando seu papel vital na jornada empreendedora”, pontuou.

Os dados divulgados pela instituição também revelaram crescimento no número de pessoas físicas e pequenos negócios atendidos, com salto de 79,5% em relação ao ano anterior. Foram 458 mil registros de atendimentos prestados ao longo do período, o que garantiu mais uma marca histórica ao Sebrae/PB.

“O aumento no número de atendimentos do Sebrae Paraíba pode sugerir uma maior procura por suporte e orientação por parte dos pequenos negócios na região. É mais do que um recorde. É a promessa de um futuro ainda mais brilhante”, concluiu Ivani Costa.

O que vem pela frente? Mais do que dados e números, o Sebrae Paraíba está construindo um caminho onde desafios são vistos como trampolins para o sucesso, onde cada atendimento é uma oportunidade de crescimento.