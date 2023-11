Saxofonista paraibano é citado em prova do Enem

Na edição do Enem 2023, uma questão da prova de linguagens trouxe destaque à cultura paraibana, mencionando o cenário da Praia do Jacaré, em Cabedelo, na Grande João Pessoa, e a melodia de Jurandy do Sax.

Jurandy é conhecido por suas apresentações musicais que coincidem com o pôr do sol às margens do Rio Paraíba.

O músico, aclamado por locais e turistas, expressou sua alegria e surpresa ao ser reconhecido na prova do Enem: “Fiquei, sim, muito feliz de ter sido lembrado. E é um reconhecimento que vou levar no coração para o resto da vida.”

A questão do exame destacou o repertório eclético de Jurandy do Sax, incluindo músicas como o “Bolero” de Maurice Ravel, “Asa Branca” de Luiz Gonzaga e ‘Meu Sublime Torrão” de Genival Macedo.

O músico ressaltou a importância cultural dessas canções, especialmente “Asa Branca”, como uma identidade nordestina que toca o coração dos nordestinos.

*com informações da TV Paraíba