Duas empresas são habilitadas para gerir o Maior São João do Mundo 2017

Conforme estabelecido em edital, na manhã desta sexta-feira, 17, teve início o certame licitatório para a escolha da empresa que vai administrar o Maior São João do Mundo 2017, dentro do modelo de Parceria Público Privada (PPP).

A reunião de abertura e recebimento de envelopes ocorreu, pontualmente às 8h, na Comissão Permanente de Licitações (CPL), da Secretaria de Administração Municipal, na rua João Moura, no São José.

Foto: Codecom/CG

Duas empresas se apresentaram e foram habilitadas para a disputa aberta pela Prefeitura de Campina Grande: a Aliança Comunicação e Cultura e a Branco Promoções e Eventos, ambas sediadas em Pernambuco.

As concorrentes entregaram à equipe da Secretaria de Administração os envelopes com a documentação solicitada e propostas.

De acordo com o ritual inerente à disputa, ficou definido que haverá a publicação, no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, da habilitação das duas empresas.

Neste final de semana, a Comissão de Licitação fará a verificação criteriosa sobre a documentação apresentada pelas candidatas e, na próxima semana, deverá ser divulgado o resultado oficial.

Caso haja algum recurso contestatório, será aberto um prazo de até cinco dias para julgamento.

De acordo com o secretário Paulo Roberto Diniz, da Administração Municipal, o processo licitatório seguirá rigorosamente as etapas previstas em lei, primando-se pela transparência e melhores práticas da concorrência pública.

Ele não tem dúvidas de que o modelo inovador este ano escolhido pela gestão do prefeito Romero Rodrigues não apenas servirá de referência para o Brasil, como também representará uma economia considerável aos cofres públicos.