Duas crianças morrem e outra é internada em estado gravíssimo

A Secretaria de Saúde do município de Itabaiana, no agreste paraibano está investigando a morte súbita de duas crianças no mês de fevereiro.

As crianças eram primas e morreram no hospital regional da cidade. Elas moravam na comunidade Caritá, que fica na zona rural de Itabaiana.

Nesta segunda-feira outra criança dessa mesma comunidade foi socorrida para o Hospital de Trama de Campina Grande, onde está internada em estado gravíssimo.

A mãe da criança contou que ela começou a ter convulsões e sonolência após ter comido um biscoito.

O laudo da causa da morte das duas crianças está sendo aguardado pela secretaria de Saúde de Itabaiana, mas a suspeita é tenha acontecido um envenenamento.

Foram colhidas amostras da água na região e a previsão para divulgação do laudo é de 20 dias, podendo sair antes.