Drogas são encontradas enterradas no Litoral Norte da Paraíba

A Polícia Militar apreendeu 3,5 kg de maconha enterrados em um terreno baldio, na noite dessa terça-feira (21), no distrito de Salema, na cidade de Rio Tinto – Litoral Norte da Paraíba.

O dono da droga não foi encontrado nas proximidades, mas a PM já o identificou. Trata-se de um suspeito de tráfico com várias passagens pela polícia.

Os policiais da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar chegaram até o ponto onde a droga estava escondida depois de um trabalho do Núcleo de Inteligência, que levantou as informações e repassou para as equipes da Força Tática.

Foto: Secom/PB

O material foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, em Mamanguape.

A PM segue as buscas para prender o suspeito de ser o dono da droga.