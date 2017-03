Drogas e armas são apreendidas em cemitério de João Pessoa

A Polícia Militar retirou de circulação duas armas de fogo, maconha, crack, cocaína e comprimidos de anfetaminas, durante ação de combate ao tráfico de drogas, realizada nessa quarta-feira (8), na comunidade Jardim Itabaiana, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa.

Foto: Secom/PB

Mais de 20 policiais do Regimento de Polícia Montada (RPMont), Canil do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Força Regional ocuparam a comunidade à procura de traficantes.

De acordo com o capitão Clecitoni Albuquerque, quando as viaturas chegaram na comunidade, foi visto um grupo de pessoas correndo e entrando em uma casa.

“Iniciamos a perseguição e nessa casa onde eles entraram, foram encontrados um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380. Os suspeitos fugiram pela porta de trás e uma mulher de 20 anos, que estava na residência, foi detida”, disse.

Os policiais continuaram as buscas e receberam informações de que os traficantes escondiam drogas no cemitério, que ficava próximo.

Foto: Secom/PB

O cão Messi, labrador do Canil do Bope, farejou e encontrou as drogas nas caixas onde são guardadas as ossadas humanas.

No total, foram apreendidos mais de 1 kg de maconha, mais de 200 embalagens com cocaína, uma pedra grande de crack e 132 comprimidos entorpecentes.

As armas, as drogas e a mulher detida na ação foram levadas para a Central de Polícia Civil, no Geisel.