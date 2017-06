Dorgival Dantas leva multidão ao delírio no Parque do Povo

O sanfoneiro Dorgival Dantas fechou a sequência de shows no Palco Principal, já na madrugada desta sexta-feira, levando os forrozeiros presentes ao Parque do Povo ao delírio.

Uma multidão superior a 50 mil pessoas fazia coro ao repertório desfilado pelo cantor norteriograndense,

Foto: Codecom/CG

Ele entrou no palco à meia-noite, em meio a uma atmosfera de apoteose, tamanha é a aceitação dele junto ao público. Iniciou seu show agradecendo a Deus por mais uma vez estar participando do Maior São João do Mundo no Parque do Povo, “evento conhecido no mundo inteiro”.

