Dom Manoel Delson: “Procurarei ser o Pastor que o Povo precisa e merece”

Dom Frei Manoel Delson Pedreira da Cruz, OFMCap (Ordem Franciscana Menor), foi nomeado, nesta quarta-feira como o novo Arcebispo Metropolitano da Paraíba.

Dom Delson vem transferido da Diocese de Campina Grande (PB), que passa a ficar vacante, ou seja, sem Bispo titular.

Em Carta dirigida a todos da Arquidiocese da Paraíba, o Arcebispo eleito da Paraíba diz: “O Papa Francisco me confiou a responsabilidade de cuidar desta porção do Povo de Deus e eu aceitei. Sei que o novo é sempre surpreendente!”

Segue: “Os desafios que enfrentarei são grandes. Eles serão caminhos de crescimento pessoal e oportunidade de servir à Igreja, na tríplice dimensão de ensinar, santificar e apascentar os que estarão sob os meus cuidados”, e afirma: “Creio, firmemente, que Deus é quem me envia para a Arquidiocese da Paraíba”.

“Procurarei fazer sua vontade e ser o Pastor que o Povo precisa e merece. Como cristão, serei vosso irmão, vivendo os compromissos do nosso batismo e a nossa comum filiação divina. Como Arcebispo serei o vosso pastor, colocando-me, como Deus quer, a serviço do vosso crescimento humano, espiritual e moral”, avança no texto o novo arcebispo.