Dom Genival Saraiva revela vontade de retornar a Campina Grande

O administrador apostólico da Arquidiocese da Paraíba, Dom Genival Saraiva de França, concedeu entrevista à Rádio Caturité AM, na manhã desta sexta-feira (10), e comentou sobre a sucessão que está por vir em seu cargo atual, com a nomeação de Dom Manoel Delson, no dia 20 de maio.

Ele afirmou que Campina Grande pode se sentir orgulhosa por “produzir arcebispos” nos últimos anos e mencionou que gostaria de voltar a atuar na cidade.

– Campina Grande deve se sentir gratificada, porque tem oferecido à Igreja bispos que realmente têm o seu perfil de servidor do evangelho. Não é normal que em uma diocese haja sucessões repetidas, mas são as circunstâncias. Minha vida está nas mãos de Deus. Minha vontade era voltar para Campina Grande e residir como bispo emérito – disse.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.