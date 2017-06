Dnocs garante que barragens na Paraíba não correm risco de rompimento

O Departamento Nacional de Obras Contra as Secas na Paraíba (Dnocs-PB) realizou nessa segunda-feira, 6, juntamente com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, uma vistoria nas barragens de Poções e Camalaú, na Paraíba, e garantiu que não há risco de rompimentos, como aconteceu em Barreiro, Sertânia-PE.

De acordo com o coordenador do Dnocs-PB, engenheiro Alberto Batista, o ministro saiu bastante satisfeito e tranquilo com o que viu na Paraíba, em termo das obras tocadas pelo Dnocs.

Foto: Ascom

Ainda segundo Alberto, a vistoria se iniciou pelo canal de tomada d’água que está pronto para receber as águas do rio São Francisco, conforme foi estabelecido no cronograma determinado pelo Ministério da Integração.

“Percorremos todo canal onde foi detalhada cada etapa executada para o ministro, que saiu muito satisfeito com andamento das duas obras (Poções e Camalaú) e parabenizou toda equipe do Dnocs”, destacou Alberto.

O coordenador do Dnocs revelou que ainda existem novas etapas a cumprir nestas barragens, como a recuperação, modernização e automação, mas elas não comprometem o curso normal da água até seu destino final, que é a barragem Epitácio Pessoa (Boqueirão).

A água do ‘Velho Chico’ está cada dia mais próxima da cidade de Monteiro (PB), primeira a ser beneficiada, e avança também em direção a Pernambuco.

O último reservatório do Eixo Leste, Barro Branco (PE), já está em fase de enchimento. Somente nos últimos 35 dias, a água avançou mais de 147 quilômetros, desde o acionamento da terceira estação de bombeamento (EBV-3) pelo presidente da República, Michel Temer, e o ministro Helder Barbalho, no dia 30 de janeiro. No total, as águas já percorrem mais de 182 quilômetros de estruturas.

Na ocasião, o ministro Helder Barbalho, confirmou a vinda do presidente da República, Michel Temer (PMDB), no próximo sábado (11), para inauguração do trecho e chegada das águas à cidade de Monteiro-PB.