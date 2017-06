Diretor do Sintab rebate críticas de Romero sobre greve dos servidores da saúde

O diretor de comunicação do Sintab, Napoleão Maracajá, rebateu as críticas feitas pelo prefeito de Campina Grande sobre a greve deflagrada pelos servidores da saúde esta semana.

Em entrevista, durante o lançamento do aplicativo “O Maior São João do Mundo”, nessa sexta-feira(9), Romero falou que enxerga o movimento grevista como político.

– O prefeito não falou do mais importante quando associa o fato da greve ao fato do Estado. Ele esquece que todos os anos os trabalhadores fizeram greve na gestão dele, e pasmem, pela mesma pauta. A greve, o prefeito sabe disso, não é apenas pelos insignificantes 3%, a greve é principalmente pelo descumprimento dos planos de cargos – esclareceu Maracajá.

Ele falou que o governo municipal convidou o Sintab para uma reunião e não sabia quais eram os pontos da pauta.

– O prefeito Romero nunca fez uma reunião com a direção do Sindicato e com todos os secretários, como os prefeitos do passado faziam. É o quinto ano da gestão de Romero e em nenhum ano ele levou os secretários, levou a pauta e estudou a pauta, o que mostra um certo desprezo. O discurso de que a greve é política, primeiro é importante dizer que toda ação é política. Não acredito, em hipótese alguma, que os trabalhadores da saúde possam estar a serviço da direção do Sintab, que sejam massa de manobra – rebateu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.