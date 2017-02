Diretor do Fórum Affonso Campos fala da importância da campanha Tribunal Solidário

O diretor do Fórum Affonso Campos, juiz Alexandre Gonçalves Trineto, falou sobre o lançamento da campanha “Tribunal Solidário”, realizada na última sexta-feira(17) pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Joás de Brito, no Fórum campinense.

A campanha visa arrecadar alimentos para famílias paraibanas vítimas da seca, no Vale do Piancó.

– É muito importante o Tribunal ter abraçado esta causa, sabemos o tempo que esse ciclo da seca vem perdurando em nossa região e, consequentemente, a ajuda é sempre necessária e sempre bem-vinda. A população toda pode participar, todas as doações de alimentos serão recebidas no Fórum Affonso Campos e o Tribunal tem a incumbência de levar até o Sertão da Paraíba para distribuição com a população carente – falou.

Alexandre diz que o ato é uma forma de aproximação do Poder Judiciário da população.

Ele frisa que a transposição das águas do Rio São Francisco é o sonho de qualquer sertanejo e com a chegada da água chega a esperança do povo por dias melhores.

