Diretor da Unifacisa ressalta classificação do MEC e comemora conquista

Com apenas três meses de ascensão para a categoria de universidade, a Unifacisa já comemora outras conquistas.

No último dia 08 de março, a instituição foi classificada como o melhor complexo universitário do Norte/Nordeste na avaliação do Ministério da Educação (MEC).

Apenas a Unifacisa, a Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Federal da Paraíba receberam conceito quatro, numa escala que vai até cinco.

A universidade também comemora a colocação dos cursos de Direito e Administração de Empresas, como os melhores da Paraíba, entre as públicas e privadas.

Para o empresário e diretor da Unifacisa, Dalton Gadelha, a avaliação do MEC representa o resultado de 16 anos de trabalho e envolvimento com a sociedade.

– Estamos entre as melhores universidades pública e privadas de todo o Norte e Nordeste. Isso é uma vitória extraordinária da instituição, da cidade, dos nossos professores, alunos, técnicos e pesquisadores – disse o diretor.

Dalton também ressaltou que o segredo das conquistas da Unifacisa é fazer o ensino superior interagir junto à sociedade e levando respostas para ela.

– Pensamos uma universidade capaz de formar grandes profissionais e grandes cidadãos, convictos de sua espacialidade e do destino que lhes cabe no mundo. Essa é a grande diferença da nossa instituição: pensar em interagir com a sociedade, e isso foi o que fez virarmos uma das melhores instituições de ensino superior do Norte/Nordeste – comemorou.

*Com informações da TV Itararé