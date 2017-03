Dilma chama Temer de “fraco” e “medroso”

Foto: Roberto Parizotti/ CUT

“O (Michel) Temer é isso que está aí. Não adianta toda a mídia falar que ele é habilidoso. Temer é um cara frágil. Extremamente frágil. Fraco. Medroso. Completamente medroso. (Eliseu) Padilha não é. Temer é um cara que não enfrenta nada!”, verbalizou Dilma Rousseff (PT).

Quase um ano após o seu afastamento da Presidência da República, a ex-presidente deu a 1ª longa entrevista (quatro horas) a um veículo de comunicação do País. Foi ao jornal Valor Econômico (SP).

Perguntada se sentia saudades do poder, a petista respondeu que “posso até sentir, mas não agora. Sempre fui uma pessoa que se acostuma com a vida. Tinha uma vida lá, com um ritmo e uma função. Era obviamente interessante, sempre vai ser. Instigante, importante, né? Aqui (Porto Alegre, RS, onde reside) tenho outra vida.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/p_aparte/