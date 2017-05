Diferenças de preços de produtos de higiene é de até 196,39% em João Pessoa

O Setor de Pesquisa e Estatística da Autarquia de Defesa e Proteção do Consumidor do Estado da Paraíba (Procon-PB) realizou no dia 16 de maio, em 11 supermercados da Capital, um levantamento de preços de produtos que contribuem para a higiene pessoal dos consumidores.

Entre as maiores disparidades encontradas está o preço do sabonete íntimo (200ml), que difere R$ 8,30 entre os estabelecimentos, o creme dental (90ml) com diferença de R$ 8,20 e ainda o desodorante roll on com diferença de R$ 9,80, apresentando a maior variação percentual encontrada na pesquisa de 196,39 %.

Foram pesquisados 97 produtos divididos em 11 categorias: absorvente sem abas; absorvente com abas; creme dental (90g até 350g); cotonetes (75 até 150 unidades); desodorantes aerosol (150 ml) e rolon (50ml); enxaguante bucal (250ml e 500ml); sabonete líquido (250ml e 200ml); sabonete íntimo (200ml); sabonete em barra (90g e 120g); lenço íntimo (10 e 16unidades); e lenços demaquilantes.

Um sabonete íntimo da marca Protex (200ml) apresenta diferença de R$ 8,30 e varia 71,24%, podendo ser encontrado de R$ 11,65 no supermercado Hiper Bompreço (Centro) até R$ 19,95 no supermercado Super Box Brasil (Geisel). Já um sabonete líquido (250ml) da marca Lux difere R$ 7,31 e varia 118,09%.

De R$ 6,19 no supermercado Todo Dia (Bancários) até R$ 13,50 no supermercado Super Box Brasil (Geisel). E um sabonete em barra com 85g da marca Lux tem diferença de R$ 1,24 e variação em 107,83%. De R$ 1,15 no supermercado Atacadão (Geisel) até R$ 2,39 no supermercado Bem Mais (Bancários).

Já o creme dental (90ml) da marca Sensodyne tem preços que diferem até R$ 8,20 e variação percentual em 120,77%, sendo comercializado por R$ 6,79 no supermercado Carrefour (Bancários) até R$ 14,99 no supermercado Super Box Brasil (Geisel). Já um pacote com 32 absorventes com abas da marca Always difere R$ 7,59 e varia 53,49%.

De R$ 14,19 no supermercado Assaí (Geisel) até R$ 21,78 no supermercado Bompreço (Torre). O enxaguante bucal (500ml) da marca Oral-B tem diferença de R$ 7,48 e variação em 65,04%. De R$ 11,50 no supermercado Atacadão (Geisel) até R$ 18,98 no supermercado Hiper Bompreço (Centro).

Um pacote com 25 lenços demaquilantes da marca Nivea apresenta diferença de R$ 5,19 e variação em 25,58%. De R$ 20,29 no supermercado Carrefour (Bancários) até R$ 25,48 no supermercado Bem Mais, que fica localizado no mesmo bairro.

E um pacote com 80 absorventes sem abas da marca Intimus tem diferença de R$ 3,78 e uma variação em 30,98%. De R$ 12,20 no supermercado Assaí (Geisel) até R$ 15,98 no supermercado Hiper Bompreço (Centro).

Uma caixa com 150 cotonetes da marca Johnson & Johnson difere R$ 2,94 e varia 45,23%. De R$ 6,50 no supermercado Super Box Brasil (Geisel) até R$ 9,44 no supermercado Extra (Tambauzinho).

E um pacote com 16 lenços íntimos da marca Intimus tem diferença de R$ 1,71 com variação em 25,95%. De R$ 6,59 no supermercado Carrefour (Bancários) até R$ 8,30 no supermercado Super Box Brasil (Geisel).

Os preços dos itens citados referem-se somente ao dia da pesquisa e podem ser alterados sem aviso prévio dos estabelecimentos.