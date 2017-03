Diferença na cesta básica é R$ 81,37 em supermercados de João Pessoa

O preço da cesta básica está apresentando uma diferença de até R$ 81,37 em supermercados de João Pessoa, de acordo com um levantamento realizado pelo Setor de Pesquisa e Estatística da Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba (Procon-PB) em 11 estabelecimentos, nos dias 22 e 23 de março. Essa diferença representa uma variação em 48,57%.

Enquanto no supermercado Atacadão (Geisel) a cesta básica pode ser encontrada por R$ 166,92, no supermercado Pão de Açúcar (Miramar) o preço cobrado é de R$ 248,29. Os alimentos pesquisados foram: carne (4,5kg), leite (6l), feijão (4,5kg), arroz (3,6kg), farinha (3kg), batata (6kg), legumes/tomate (12kg), café (300kg), frutas/banana (7,2kg), açúcar (3kg), óleo (750g) e manteiga (750g).

Confira as maiores variações encontradas na pesquisa:

Feijão – A marca de feijão carioca Da Casa varia 216,09%, sendo encontrado por R$ 3,79 o quilo no supermercado Atacadão (Geisel) até R$ 11,98 no supermercado Todo Dia (Bancários) e no Hiper Bompreço (Centro), com diferença de R$ 8,19 por quilo.

Carne – A carne Patinho varia 116,38%, com preços que vão de R$ 14,90 no Atacadão (Geisel) até R$ 32,24 no supermercado Bompreço (Torre), com diferença de R$ 17,34.

Já o preço cobrado na carne Chã de Dentro varia 115,60%, de R$ 15,90 no supermercado Atacadão (Geisel) até R$ 34,28 no supermercado Bompreço (Torre), com diferença de R$ 18,38. E O frango inteiro varia 100,75%, de R$ 3,98 no supermercado Bompreço (Torre) até R$ 7,99 no supermercado Carrefour (Bancários), com diferença de R$ 4,01.

Tomate – O quilo do tomate apresenta variação de 96,65%, sendo encontrado ao preço de R$ 2,69 no supermercado Atacadão (Geisel) até R$ 5,29 no supermercado Carrefour (Bancários), com diferença de R$ 2,60.

Farinha – A marca de farinha de mandioca Zé de Lima tem preços que variam 87,92% entre os estabelecimentos, sendo encontrada por R$ 2,65 no supermercado Extra (Tambauzinho) até R$ 4,98 no supermercado Bompreço (Torre), com diferença de R$ 2,33.

Açúcar – A marca de açúcar Alegre tem uma variação de preços de 82,97%, sendo cobrados R$ 2,29 pelo quilo no supermercado Bem Mais (Bancários) e no Assaí (Geisel) e R$ 4,19 no supermercado Carrefour (Bancários), com diferença de R$ 1,90 no quilo.

Batata – Já os preços cobrados no quilo da batata inglesa variam 76,88%, custando R$ 1,99 no supermercado Atacadão (Geisel) até R$ 3,52 no supermercado Bompreço (Torre), com diferença de R$ 1,53 no quilo.

Arroz – A marca de arroz parboilizado Tio João apresenta uma variação de 55,76%, podendo o quilo ser comprado por R$ 2,69 no supermercado Assaí (Geisel) até R$ 4,19 no supermercado Carrefour (Bancários), com diferença de R$ 1,50 por quilo.

Café – A marca de café Mellita varia 40%, com preços que vão de R$ 4,35 no supermercado Assaí (Geisel) até R$ 6,09 no supermercado Pão de Açúcar (Miramar), com diferença de R$ 1,74.

Óleo – A marca de óleo de soja Soya varia 27,25%, de R$ 3,89 no supermercado Atacadão (Geisel) até R$ 4,95 no supermercado Super Box Brasil (Geisel), com diferença de R$ 1,06.

Os supermercados abordados na pesquisa foram: Assaí (Rua Motorista Aldovandro Amâncio Pereira – Geisel), Atacadão (Rua Manoel Lopes de Carvalho – Geisel), Bem Mais (Rua Empresário João Rodrigues Alves – Bancários), Bompreço (Avenida Epitácio Pessoa – Torre), Carrefour (Rua Empresário João Rodrigues Alves – Bancários), Extra (Avenida Epitácio Pessoa – Tambauzinho), Extra (Avenida Walfredo Macedo Brandão – Bancários), Hiper Bompreço (Parque Solón de Lucena – Centro), Pão de Açúcar (Avenida Epitácio Pessoa – Miramar), Super Box Brasil (Rua Deputado Petrônio Figueiredo – Geisel) e o supermercado Todo Dia (Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida – Bancários).