Dia de Cooperar será lançado na próxima semana na Paraíba

foto: Secom/PB

“Atitudes simples movem o mundo” é o lema do Dia de Cooperar (Dia C) 2017, que será lançado nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, na próxima semana. Em João Pessoa, o evento acontece na próxima quinta-feira (16), a partir das 8h30, no auditório do Sistema OCB/PB. Na sexta-feira (17), o lançamento será no auditório da Sicredi Centro Paraibana, em Campina Grande, também às 8h30.

Durante os eventos, serão apresentadas as novidades do programa que, em 2017, realiza sua quarta edição na Paraíba. Em 2016, mais de 500 voluntários de 35 cooperativas paraibanas participaram de ações socioambientais vinculadas ao Dia C, beneficiando mais de 25 mil pessoas no estado.

“As nossas cooperativas tiveram uma excelente participação no Dia C no ano passado. Em 2017, reforçamos o convite para que elas se mobilizem e contribuam ainda mais com o bem-estar social na Paraíba”, afirma o presidente do Sistema OCB/PB, André Pacelli.

Este ano, o grande desafio do Dia C é estimular o desenvolvimento de projetos contínuos que possam gerar benefícios constantes para as comunidades onde as cooperativas estão inseridas. Para isto, o programa vai buscar abraçar integralmente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), agenda da Organização das Nações Unidas (ONU).

Os ODS são 17 propostas e 169 metas que visam melhorar a vida ao redor do planeta. As cooperativas, como agentes de transformação social, podem se alinhar a esta agenda, por meios de ações e projetos transformadores.