Dia da Disfagia: CER capacita profissionais e pais sobre dificuldades para deglutir

Foto: Codecom/CG

No Dia Nacional de Atenção à Disfagia, o Centro Especializado em Reabilitação (CER) realizou um dia inteiro de capacitação com profissionais e pais de crianças com deficiências para aprender atividades que ajudem a enfrentar a dificuldade das crianças em deglutir os alimentos.

Os fonoaudiólogos, fisioterapeutas, enfermeiros e os pais receberam orientações sobre o uso de alimentos apropriados para as pessoas com a Disfagia e o manuseio correto destes alimentos. Eles também aprenderam a como estimular nas crianças o movimento de deglutir para reabilitar esta função no corpo das pessoas afetadas pelo problema.

De acordo com a Diretora do CER, Edna Silva, a Disfagia pode atingir isolodamente as pessoas, mas geralmente é acarretada por outros deficiências que implicam em problemas motores e neurológicos, impedindo o comando e a execução do ato de engolir os alimentos.

É o caso das crianças com microcefalia e outros distúrbios provocados pela Síndrome Congênita do Vírus da Zika. Todas elas apresentam incapacidade de ingerir alimentos.

“A reabilitação é fundamental para que essas crianças no futuro possam fazer essa atividade comum sem problemas e sem causar riscos à própria saúde”, explicou Edna.

A capacitação foi realizada em parceria com as empresas Nestlé e Nutricare, que ainda deram orientações sobre o uso de dietas integrais, alimentos nutritivos, funcionais e sem lactose para ajudar no desenvolvimento das crianças atendidas no serviço.

No sábado, 18, os profissionais e familiares também passaram por oficina de 10 horas sobre fisioterapia respiratória para aumentar a qualidade de vida das crianças com dificuldades para respirar. As capacitações vão seguir acontecendo constantemente.