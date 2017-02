Dez açudes paraibanos saem do nível crítico, após ultimas chuvas

Após as chuvas que caíram nos últimos 15 dias na Paraíba, principalmente nas regiões do Sertão e Cariri, trouxeram boas recargas a alguns açudes que abastecem várias cidades.

Segundo dados da Aesa, aproximadamente 10 mananciais saíram do estado crítico, onde o volume de água armazenada é inferior a 5% da capacidade.

Os açudes com maior volume armazenado foram; Engenheiro Arcoverde, no município de Condado, que recebeu mais de 5 milhões de m³. Açude do Carneiro (Jericó), Tapera e Escondido (Belém do Brejo do Cruz).