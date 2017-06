Detran-PB lança campanha educativa para atuar nas festas juninas

“Seu João mandou dizer…que álcool e direção não combinam com você” é o tema da campanha educativa lançada nesta terça-feira (13), Dia de Santo Antônio, pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), com o objetivo de reduzir a quantidade de acidentes, em razão da falta de educação e segurança no trânsito, durante os festejos juninos em todo o Estado.

A campanha teve início pelas redes sociais, por meio de peças educativas, alertando quanto ao perigo de associar álcool e direção. Durante o mês, o tema também abordará questões do uso do cinto de segurança, celular, cadeirinhas para crianças etc.

Outro ponto alto da campanha serão as ações nas cidades de maior fluxo durante os grandes eventos, a exemplo do Maior São João do Mundo, em Campina Grande, além de João Pessoa, Patos, Monteiro e municípios de outras regiões.

“A cobertura será completa, com o objetivo de alertar à população quanto aos perigos de dirigir sob o efeito de álcool, visando diminuir os acidentes que colocam em risco a vida das pessoas”, destacou o superintendente do Detran-PB, Agamenon Vieira.

Sob a coordenação da Escola Pública de Trânsito (EPTran), Divisão de Educação de Trânsito (DET) e Assessoria de Comunicação (Ascom), e com a participação dos atores e arte educadores da Companhia Paraibana de Comédia, as ações englobarão brincadeiras de forma lúdica e educativa sobre o tema, nos locais de maior concentração, das 21h até a meia noite, em parceria com as equipes da Operação Lei Seca e Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran).

Afora as inserções nas redes sociais, as ações da campanha “Seu João mandou dizer…que álcool e direção não combinam com você” terão início no próximo dia 21, seguindo até o dia 29, durante os festejos juninos nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras, Sapé e Monteiro.