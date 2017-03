Detran-PB acompanha implantação do sistema de telemetria pelas autoescolas

foto: Paraibaonline

O superintendente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), Agamenon Vieira,participa, neste sábado (11), de reunião promovida pelo Sindicato das Empresas de Centros de Formação de Condutores (CFCs), no Sesc Cabo Branco, a fim de acompanhar a apresentação do sistema de monitoramento de veículos por meio da telemetria, com o propósito de cumprir portaria do órgão de trânsito assinada em janeiro deste ano.

A Portaria nº 100/2017 do Detran-PB dispõe sobre a implantação do sistema eletrônico de avaliação, por meio de relatório elaborado pelos instrutores de aulas práticas de direção veicular junto aos candidatos à obtenção do documento de habilitação nas autoescolas do estado.

A portaria segue resolução do Contran, com o propósito de “implementar melhorias nos procedimentos de habilitação de condutores de veículos automotores e elétricos, para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito”.

Segundo a portaria, o relatório eletrônico de avaliação do candidato será destinado ao acompanhamento e evolução do processo de aprendizagem, contendo pontos sobre normas de circulação, conduta e infrações estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), entre outros temas.

Além do presidente do Sindicato das Empresas de CFCs, Claudionor Fernandes, e do superintendente do Detran-PB, Agamenon Vieira, a reunião contará ainda com a participação do chefe da Comissão de Credenciamento, Auditoria e Fiscalização dos CFCs (CCRAF), Genival Júnior, e do chefe da Controladoria Regional de Trânsito (CRT), Manoel Soares Neto, ambos do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba. A apresentação será feita por empresa especializada de monitoramento.